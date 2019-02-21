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  • 21.02.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 21:25

En son 100 yıl önce görünmüştü! Tekrar ortaya çıktı

Ekvador'a bağlı 'ndan Fernandina'da, en son 100 yıl önce görülen ve neslinin tükendiği sanılan bir türüne rastlandığı bildirildi.

En son 100 yıl önce görünmüştü! Tekrar ortaya çıktı

Ekvador yapılan açıklamada, Galapagos ve Galapagos'u Koruma Kuruluşu tarafından yürütülen ortak bir keşif sırasında, 100 yaşından büyük olduğu sanılan dişi bir 'nın canlı bulunduğu duyuruldu.

Adada türe ait daha fazla olduğunu düşünen çevrecilerin, , Santa Cruz Adası'ndaki bir hayvan besleme merkezine götürdükleri belirtildi.

Canlı bir Fernandina Dev Kaplumbağası'nın, en son 1906 yılında görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Fernandina Dev Kaplumbağası'nı, kritik tehlikede ve muhtemelen nesli tükenmiş türler arasında listeliyor.

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