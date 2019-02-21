Almanya'dan Mısır'a acil çağrı: Derhal durdurun!

Üst düzey bir Alman diplomat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır'da son dönemde artan idam cezalarını ve infazları büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Mısır'a, idam cezalarını askıya alması ve infazları hemen durdurması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Yetkili, "Alman hükümeti, Mısır hükümetiyle görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirmeye devam edecek. Bu konuda uluslararası insan hakları örgütleriyle de sürekli temas içerisinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın ilkesel olarak ve her koşulda idam cezasına karşı olduğunun altını çizen diplomat, dünya genelinde idam cezasının yasaklanması için, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'ın öldürüldüğü suikast nedeniyle yargılanan ve idam cezasına çarptırılan 9 sanık, çarşamba günü idam edilmişti. Sanıklar, duruşmalar sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek ifadelerinin işkenceyle alındığını kaydetmişti.