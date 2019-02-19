Kimyasal Esed

Berlin merkezli Küresel Kamu Politikası Enstitüsü'nün raporuna göre, Suriye'deki iç savaşta yapılan en az 336 kimyasal saldırının yüzde 98'i Esed rejimince gerçekleştirildi. Saldırılarda kullanılan gazın solunduğunda "hidroklorik" aside dönüşen "klor" olduğu belirtildi. Bu arada rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin merkezinde iki bomba yüklü araç peşpeşe patlatıldı. Dehşet saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti. 50 sivil de yaralandı.
- Dünya
- 19.02.2019
- Gazete
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