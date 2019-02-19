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  • 19.02.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 11:53

Hindistan'da iki jet havada çarpıştı

'ne ait iki jet havada çarpıştı.

'ne ait ve Surya Kiran (Güneş Işınları) olarak bilinen akrobasi ekibinin iki jeti Hawk MK132, Aero India Show 2019 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen provada havada çarpıştı.

Çarpışma sonrası iki uçağında düştüğü belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde 2 jette toplam 3 kişinin olduğu ve 2'sinin paraşütle atlayarak kendilerini kurtardığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

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