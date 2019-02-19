Erkek arkadaşı yüzünden Almanya'da fuhuşa zorlandığı bir dönemde tanıştığı bir DEAŞ'lı aracılığıyla örgüte katılan Derya Ö. yaşadıklarını Alman Bild gazetesine anlattı.

ALMAN DEAŞ MİLİTANI İLE EVLENDİ

Buna göre, Derya önce motosiklet çetesi olarak bilinen 'Cehennem Melekleri'nin liderlerinden biriyle tanıştı. Onun zorlamasıyla genelevlerde çalıştı. Din değiştirip Müslüman olan Alman DEAŞ militanı Mario S. ile tanışıp evlendi. Selefi olan Mario S., Derya Ö. ile Suriye'ye gitti.

İLK GECEMİZDE İŞKENCE YAPILAN BİR DEPODA KALDIK

"Suriye'de ilk gecemizde işkence yapılan bir depoda kaldık" diye anlatan Derya burada burka giyip silahlı eğitim almış. 2015 yılında Mario S. Irak'a geçmiş, Derya ise bir erkek bebek dünyaya getirmiş.

İKİ EVLİLİK YAPTI

Mario S. ile arasının açıldığı bir dönemde Almanya'dan DEAŞ'a katılan rapçi Deso Dogg'dan evlenme teklifi aldığını söyleyen Derya, "Teklifini kabul etmedim. Benim bir arkadaşım vardı. Belçikalı biriyle evliydi. Bana kocasının ikinci eşi olmamı önerdi" diyor.

DEAŞ'ın Belçikalı liderlerinden Abu Salahuddin ile evlenen Derya, ikinci eşinin İHA ile vurulup öldürülmesinin ardından eski kocası Mario S.'ye geri dönmüş. Canlı bomba olması için kendisine patlayıcı verildiğini belirten Derya Ö. pişman olup Almanya'ya dönme kararı almış. Geçen kasım ayında Bochum'da sokakta yürürken federal savcılığın emriyle yakalanmış.