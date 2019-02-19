450 milyon dolarlık şok! Leonardo da Vinci imzalı Salvator Mundi tablosu...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın 450 milyon dolarlık rekor fiyatla satın aldığı Leonardo da Vinci imzalı Salvator Mundi tablosuyla ilgili yeni bir tartışma başladı... İddialara göre müzayedede satılan sanat eserinin sahte, tabloyu yapan kişi Da Vinci'nin asistanı. 2.3 milyar TL'lik tablo hakkında yer alan yeni haberlerde Hz. İsa'yı resmettiği belirtilen tablonun aslında Leonardo da Vinci'ye ait değil. Eylül ayında Abu Dabi'deki Louvre Müzesi'nde sergilenmesi beklenen bu özel tablonun çalındığı iddia edilmişti.
- Dünya
- 19.02.2019
- Gazete
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