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  • 18.02.2019 22:48
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 22:53

Trump'ın çağrısı 'yı karıştırdı

Charles Michel, ABD Başkanı 'ın " ülkeleri 'lı teröristleri yargılasın" çağrısına ilişkin, bu kişilerin 'de kalması ve mümkünse orada yargılanması gerektiğini belirtti.

Trump fitili ateşledi... Avrupa karıştı

Başkent Brüksel'de basına açıklamalarda bulunan Michel, "'deki yabancı terörist savaşçılar bölgede tutulmalı ve mümkünse orada yargılanmalı." diye konuştu.

Yabancı terörist savaşçılara ilişkin uluslararası bir tutumun benimsenmesi gerektiğine işaret eden Michel, bu kişiler için özel bir mahkeme de kurulmasının bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Michel, konuya ilişkin dün akşam Theresa May ile telefonda görüşmüş, 'nın bu soruna ortak bir tutum benimsemesi gerektiği konusunu gündeme getirmişti.

Suriye ve 'ta, kökenli yaklaşık 500 'lı terörist olduğu düşünülüyor.

TRUMP ÇAĞRI YAPTI
ABD Başkanı Trump, dün Twitter'dan paylaştığı mesajda, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunmuş aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtmişti. Trump, "İngiltere, , ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." ifadelerini kullanmıştı.

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