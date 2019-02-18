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  • 18.02.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 18:37

kalaşnikof üretecek

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in (CEO) , 'da kalaşnikof üretilmesine ilişkin anlaşmanın ay sonuna kadar imzalanacağını söyledi. tarafından 1947'de tasarlanan kalaşnikof, dünyanın en yaygın hafif silahı olarak tanınıyor.

Rusya açıkladı! Suudi Arabistan da üretecek...

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in (CEO) , Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti 'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'da kalaşnikof üretilmesi için müzakerelerin sürdüğünü belirten Çemezov, "Suudi Arabistan'la ilgili anlaşma ay sonuna kadar imzalanacak. Suudiler üretimde yüzde 90'a kadar yerelleştirme istiyor, biz ise bunun daha az olmasını istiyoruz." dedi.

VENEZUELA'YA KALAŞNİKOF FARBİRKASI
'da kalaşnikof fabrikasının inşaatına ise devam edildiğine işaret eden Çemezov, "Fabrikanın inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Venezuela ile anlaşmamızın bir kısmı krediyle bir kısmı ise nakitle yapıldı." diye konuştu.

Rosteh'ten bir süre önce yapılan açıklamada, bölgesinin yanı sıra ile de iş birliği alanlarının istişare edildiği bildirilmişti.

tarafından 1947'de tasarlanan kalaşnikof, dünyanın en yaygın hafif silahı olarak tanınıyor.

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