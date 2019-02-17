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Washington demokra''

Washington demokra'sisi'
Mısır Temsilciler Meclisi, darbeci Abdulfettah es-'nin 2034 yılına kadar cumhurbaşkanı olarak görevde kalmasının önünü açan değişikliği önergesini onayladı. Amerikalılar'ın hazırladığı anayasa değişikliğinde 596 milletvekilinin 485'i, cumhurbaşkanlığı süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasına da onay verdi. Sisi anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi halinde 2022'den sonra 12 yıl daha iktidarda kalabilecek. Amerikalı 4 hukukçunun hazırladığı anayasaya tepki gösteren lılar ise tutuklanıyor.

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