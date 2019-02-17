Washington demokra'sisi'

Mısır Temsilciler Meclisi, darbeci Abdulfettah es-Sisi'nin 2034 yılına kadar cumhurbaşkanı olarak görevde kalmasının önünü açan anayasa değişikliği önergesini onayladı. Amerikalılar'ın hazırladığı anayasa değişikliğinde 596 milletvekilinin 485'i, cumhurbaşkanlığı süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasına da onay verdi. Sisi anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi halinde 2022'den sonra 12 yıl daha iktidarda kalabilecek. Amerikalı 4 hukukçunun hazırladığı anayasaya tepki gösteren Mısırlılar ise tutuklanıyor.
- Dünya
- 17.02.2019
- Gazete
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