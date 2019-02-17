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, siyah kuşak sahibi Putin'i nakavt etti

4 kez Avrupa şampiyonu olan , siyah kuşak sahibi Rus lideri nakavt etti.

NAKAVT
Rusya Devlet Başkanı , Soçi Zirvesi'nin ardından soluğu spor salonunda aldı. Burada milli judocularla karşılaştı. Judoda siyah kuşak sahibi olan Putin, 4 kez Avrupa şampiyonu olan Rus milli judocu ile mindere çıktı. Natalia Kuziutin, Putin'i nakavt etmeyi başardı. Rus basını, Natalia için "Putin'i nakavt eden judocu" lakabını kullandı. Kuziutin, Rus liderle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Dünya, Putin'i nakavt eden kadın judocuyu konuşmaya başladı.

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