Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi Zirvesi'nin ardından soluğu spor salonunda aldı. Burada milli judocularla karşılaştı. Judoda siyah kuşak sahibi olan Putin, 4 kez Avrupa şampiyonu olan Rus milli judocu Natalia Kuziutin ile mindere çıktı. Natalia Kuziutin, Putin'i nakavt etmeyi başardı. Rus basını, Natalia için "Putin'i nakavt eden judocu" lakabını kullandı. Kuziutin, Rus liderle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Dünya, Putin'i nakavt eden kadın judocuyu konuşmaya başladı.
- Dünya
- 17.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.