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  • 16.02.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 17:51

Almanya'dan D'yi kızdıracak açıklama!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'ne () üye ülkelerinin çıkarlarının her zaman ABD'ninkilerle aynı olmadığını söyledi.

Almanya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama!

Maas, Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği röportajda, ile arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Amerikalıların kendi çıkarları için Avrupa'yı kazanmak istediğini belirten Maas, "Ancak AB üye ülkelerinin çıkarları, her zaman ABD'nin çıkarlarıyla aynı değil." ifadesini kullandı.

Maas, bu nedenle Avrupa'nın kendi çıkarlarını mümkün olduğunca ortak bir şekilde savunması gerektiğini kaydetti.

kendi çıkarlarını birlikte savunabileceğini ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere uyguladığı karşıt önlemler ve nükleer anlaşması konusunda gösterdiğini belirten Maas, "Elbette 28 ülkenin tek sesle konuşması çoğu zaman zor. Ancak örnekler şunu gösteriyor: Avrupalılar, sadece bu şekilde ciddiye alındığını anladı." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve Amerika'nın transatlantik ilişkilerine açık bir şekilde inanması gerektiğini belirten Maas, "kuralların olmadığı dünyanın kötü bir dünya olacağının" anlaşılmasını istediğini kaydetti.

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