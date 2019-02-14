Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 14.02.2019 21:09
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 21:09

Trump'a öneri: Ülkeyi denizden kuşatalım, giremesin!

’li ekonomi uzmanı , ’nın Başkanı Maduro’yu kurtarmasına izin vermemek için Washington’un tam teşekküllü deniz ablukası uygulaması gerektiğini söyledi.

Ülkeyi denizden kuşatalım, Rusya giremesin!

TrendMacro şirketinin yatırımlardan sorumlu müdürü , Amerikan televizyonuna verdiği demeçte petrol şirketi PDVSA'ya uygulanan yaptırımların ülkeyi yaklaşık 20 milyar dolarlık zarara uğrattığını açıkladı ve 'nın Venezüella Devlet Başkanı 'yu kurtarmasına izin vermemek için tam teşekkülüdeniz ablukası uygulanmasını önerdi.

"VENEZUELA'YI DENİZDEN KUŞATALIM, RUSLAR YARDIMA GELEMESİN"
Luskin, "Eğer niyetimiz ciddiyse, Rusya ile çarpışabileceğimiz tek bir yer var, uluslararası sular. 1962 Küba Füze Krizini tekrarlamanın üzerinde düşünmeliyiz. Yani sadece lara yönelik cezai yaptırımlar değil, gerçek fiziki bir ablukadan söz ediyorum. Biz gemilerimizi Venezüella'nın etrafına konuşlandırıyoruz ve 'Ne oraya, ne de aksi yöne hiçbir şey geçmeyecek' diyoruz. Bu kez ilk kimin gözünü kırpacağını göreceğiz" diye konuştu.

"RUSYA DELİKLERİ PARAYLA KAPATTI"
'li uzman, mevcut durumun kendisine, ABD'nin Maduro'yu devirmek için Venezüella'yı finansal kaynaklardan yoksun bıraktığı, Rusya'nın ise araya girip 'delikleri parayla kapattığı' bir 'jeopolitik satranç oyununu' anımsattığını sözlerine ekledi.

Rusya'nın, diğer bankalara Venezüella'ya para işlemleri yapmalarını yasaklayan Amerikan yaptırımlarını dikkate almadığını söyleyen Luskin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sabah, Rusların yaptırımların zarar veremeyeceği özel bir banka kurduklarını öğrendik. Farz edelim ki, onlara yaptırım uygulayacağız ve 'Hey yeni Rus bankası, sen ABD ile iş yapamazsın' diyeceğiz. Onlar da, 'Umurumuzda değil, siz zaten düşmansınız' diyecekler."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriTrump'a öneri: Ülkeyi denizden kuşatalım, Rusya giremesin!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar