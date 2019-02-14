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  • 14.02.2019 20:28
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 20:28

'deki zirvede Lukaşenko sürprizi

Devlet Başkanı , Cumhurbaşkanı ve arasında gerçekleşen konulu üçlü zirvenin tamamlanmasından sonra ’nun da katılımıyla sürpriz dörtlü bir zirve gerçekleşeceği aktarıldı.

Soçi'deki zirvede Lukaşenko sürprizi

'nın kentinde gerçekleşen konulu zirve Cumhurbaşkanı , ve Rusya Devlet Başkanı arasında gerçekleşti. Yapılan basın toplantısının ardından liderler yemeğe geçti. Yapılan son dakika duyurusunda Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin yemekten sonra bir zirve daha gerçekleştireceği, bu zirveye ise 'nun da katılarak zirvenin dörtlü zirveye dönüşeceği açıklandı. Yapılan açıklamada zirvenin basına kapalı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

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