Prens Harry ile evlenen ve 7 aylık hamile olan Sussex Düşesi Meghan Markle, babasıyla görüşmeyi kesti. Düşes'in babasına gönderdiği mektup ise İngiliz basının eline geçti. Ünlü oyuncu George Clooney ise arkadaşı Markle'nin durumunu değerlendirdi. 1997'de hayatını kaybeden Layd Diana benzetmesi yapan ABD'li aktör, "Markle yedi aylık hamile bir kadın. Tıpkı Diana'ya yaptıkları gibi onu da takip ediyorlar, çamur atıyorlar" dedi.
- Dünya
- 14.02.2019
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George Clooney, Sussex Düşesi Meghan Markle'ı savundu
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