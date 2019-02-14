Harry ile evlenen ve 7 aylık hamile olan, babasıyla görüşmeyi kesti. Düşes'in babasına gönderdiği mektup ise İngiliz basının eline geçti. Ünlü oyuncuise arkadaşı Markle'nin durumunu değerlendirdi. 1997'de hayatını kaybeden Layd Diana benzetmesi yapan ABD'li aktör,dedi.