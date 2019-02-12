Bugünkü
Takvim

Meghan Markle'ın başı babası Thomas Markle ile dertte

Dertname
Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın başı babası Thomas Markle ile derde girdi. Babası paparazzilere anlaşmalı pozlar vererek kızının itibarını yerle bir etti. Sussex Düşesi, babasıyla görüşmeyi kesti. 7 aylık hamile olan Düşes, son olarak babasına bir mektup gönderdi. Meghan'ın, "Baba, yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı" diye yazdığı öğrenildi.




Markle, babasına "Acıya sebep olmayı bırak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriMeghan Markle'ın başı babası Thomas Markle ile dertte
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar