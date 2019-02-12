Meghan Markle'ın başı babası Thomas Markle ile dertte

Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın başı babası Thomas Markle ile derde girdi. Babası paparazzilere anlaşmalı pozlar vererek kızının itibarını yerle bir etti. Sussex Düşesi, babasıyla görüşmeyi kesti. 7 aylık hamile olan Düşes, son olarak babasına bir mektup gönderdi. Meghan'ın, "Baba, yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı" diye yazdığı öğrenildi.
Markle, babasına "Acıya sebep olmayı bırak" dedi.
Markle, babasına "Acıya sebep olmayı bırak" dedi.
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