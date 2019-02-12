Meghan Markle'ın başı babası Thomas Markle ile dertte

Harry ile evlenen'ın başı babasıile derde girdi. Babası paparazzilere anlaşmalı pozlar vererek kızının itibarını yerle bir etti.babasıyla görüşmeyi kesti. 7 aylık hamile olan Düşes, son olarak babasına bir mektup gönderdi. Meghan'ın, "Baba, yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı" diye yazdığı öğrenildi.Markle, babasına "Acıya sebep olmayı bırak" dedi.