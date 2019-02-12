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  • 12.02.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 19:41

'dan kafa karıştıran açıklaması!

'nın Moskova Büyükelçisi , Fransız askerlerin 'den çekilmesi konusunun şu anda görüşüldüğünü söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'le mücadele sona ermediği için Fransa'nın 2019 yılında 'daki askeri faaliyetlerine devam edeceğini söylemişti.

'Çekiliyoruz' demişlerdi! Şimdi ise...

Rus haber sitesi Sputnik'e konuşan , 'nın 'den çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, "Bu konuda şu anda görüşülüyor" yanıtını verdi.

Bermann, Başkanı 'ın Suriye'den çekilme kararı karşısında şaşırdıklarını belirten Bermann, "O tarihten bu yana ABD yönetimiyle sürekli temas halindeyiz, zira Fransa'nın koalisyon kapsamında belirli sorumlulukları bulunuyor. Bunun kademeli, planlı bir çekiliş olması, biraz olsun rahatlatıcı" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'le mücadele sona ermediği için Fransa'nın 2019 yılında 'daki askeri faaliyetlerine devam edeceğini söylemişti.

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