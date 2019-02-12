Rus haber sitesi Sputnik'e konuşan Sylvie Bermann, Fransa'nın Suriye'den çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, "Bu konuda şu anda görüşülüyor" yanıtını verdi.

Bermann, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı karşısında şaşırdıklarını belirten Bermann, "O tarihten bu yana ABD yönetimiyle sürekli temas halindeyiz, zira Fransa'nın koalisyon kapsamında belirli sorumlulukları bulunuyor. Bunun kademeli, planlı bir çekiliş olması, biraz olsun rahatlatıcı" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, DAEŞ'le mücadele sona ermediği için Fransa'nın 2019 yılında Ortadoğu'daki askeri faaliyetlerine devam edeceğini söylemişti.