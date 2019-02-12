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  • 12.02.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 19:14

Başkanı açıkladı! Ülkenin adı değişiyor

Başkanı 'nin, ülkesinin ismini "" olarak değiştirme fikrini değerlendirdiği bildirildi.

Devlet Başkanı açıkladı! Ülkenin adı değişiyor

basınında yer alan haberlere göre, Duterte, bir İspanyol kolonisi iken II. Felipe'nin adının verildiği ülkenin ismini günün birinde "" olarak değiştirebileceğini belirtti.

Başkanlığı Sözcüsü Salvador , basına yaptığı açıklamada, 'nin, ülkenin isminin değiştirilebileceğine ilişkin "bir fikri ifade ettiğini" dile getirdi.

'HALKA SUNACAK'
Panelo, ", Kongrenin ülkenin adını değiştirebilecek ve daha sonra bunu referandumla halka sunacak bir yasa çıkarabilmesi öngörülüyor." dedi.

ca bir kelime olan Maharlika'nın, ülkenin Malay kimliğini yansıtmak için seçildiği ifade edildi.

Ülkenin isminin "Maharlika" olarak değiştirilmesi fikri, eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile gündeme gelmişti.

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