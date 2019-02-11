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sokaklarında mi dolarlık arabaları yaktı

frene değil gaza bastı. sokaklarındaki mi dolarlık arabaları yaktı.

Frensiz!
'da hayat pahalılığına karşı başlayan eylemleri 13. haftasında da tam gaz devam etti... Cadde ve sokakları savaş alanına çeviren sarı yeleklilerin öfkesi dinmedi. Göstericiler bu kez de milarca dolarlık lüks araçları ateşe verdi.




Polis ve itfaiye ekipleri ise alevlere teslim olan Porsche, Mercedes ve markalı arabaları söndürmek için büyük çaba sarf etti. Ancak yakılan araçların hepsi küle döndü. Lyon'da da aşırı sağ ve sol görüşlü sarı yelekli eylemciler, yürüyüşlerin düzenlendiği bir yolda birbirine girdi. Sopa ve taşlarla birbirine saldıran eylemciler kelepçelendi.

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