Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında da tam gaz devam etti... Cadde ve sokakları savaş alanına çeviren sarı yeleklilerin öfkesi dinmedi. Göstericiler bu kez de milyonlarca dolarlık lüks araçları ateşe verdi.
Polis ve itfaiye ekipleri ise alevlere teslim olan Porsche, Mercedes ve Aston Martin markalı arabaları söndürmek için büyük çaba sarf etti. Ancak yakılan araçların hepsi küle döndü. Lyon'da da aşırı sağ ve sol görüşlü sarı yelekli eylemciler, yürüyüşlerin düzenlendiği bir yolda birbirine girdi. Sopa ve taşlarla birbirine saldıran eylemciler kelepçelendi.
Polis ve itfaiye ekipleri ise alevlere teslim olan Porsche, Mercedes ve Aston Martin markalı arabaları söndürmek için büyük çaba sarf etti. Ancak yakılan araçların hepsi küle döndü. Lyon'da da aşırı sağ ve sol görüşlü sarı yelekli eylemciler, yürüyüşlerin düzenlendiği bir yolda birbirine girdi. Sopa ve taşlarla birbirine saldıran eylemciler kelepçelendi.
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