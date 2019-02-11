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'ın kızı Tiffany Trump, 'taki Nusr-et'e gitti

NusrET vakti
ABD Başkanı 'ın ikinci eşi Marla Maples'tan olan kızı Tiffany (25), geçtiğimiz gün annesiyle 'taki Nusr-et'e gitti. Ana-kızı kapıda karşılayan Nusret, misafirleriyle yakından ilgilendi. Yemek sonrasında bir araya gelen üçlü, hatıra fotoğrafı çektirdi. Nusret, bu kareyi Instagram'a yükledi.




Marla Maples ve Tiffany Trump, yemekleri ve Türk tatlılarını çok sevdiklerini söyledi...




Marla Maples

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