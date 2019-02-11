ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci eşi Marla Maples'tan olan kızı Tiffany (25), geçtiğimiz gün annesiyle New York'taki Nusr-et'e gitti. Ana-kızı kapıda karşılayan Nusret, misafirleriyle yakından ilgilendi. Yemek sonrasında bir araya gelen üçlü, hatıra fotoğrafı çektirdi. Nusret, bu kareyi Instagram'a yükledi.
Marla Maples ve Tiffany Trump, yemekleri ve Türk tatlılarını çok sevdiklerini söyledi...
Marla Maples
Marla Maples ve Tiffany Trump, yemekleri ve Türk tatlılarını çok sevdiklerini söyledi...
Marla Maples
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