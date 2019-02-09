PRENS Harry ve eşi Meghan Markle, Londra'daki Drapers' Hall'da düzenlenen Endeavour Fonu Ödülleri törenine katıldı. 7 aylık hamile olan Sussex Düşesi, burada bir konuşma yaptı. Kendi babasıyla sorunlar yaşayan ve onunla görüşmeyi reddeden Düşes, bir davetliye, "Harry çok iyi bir baba olacak" dediği ortaya çıktı. İngiliz basını, Meghan Markle'ın bu sözünü, eşinin babası gibi olmasını istemediği şeklinde yorumladı.
- Dünya
- 09.02.2019
- Gazete
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