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  • 08.02.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 21:55

Putin 9 generali görevden aldı

Başkanı , Bakanlığı ve Soruşturma Komitesindeki 9 generalin görevine son verdi. İşte listedeki isimler...

Putin acımadı! 9 generali...

Başkanı 9 generali görevden aldı. Yayımlanan raporda generallerin daha çok , Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi çalışanları olduğu kaydedildi.

Yayınlanan listedeki isimler şöyle:

"Sibirya Bölgesel Acil Durum Merkezi Şefi Tümgeneral Sergey Didenko.
Soruşturma Komitesi Başkan yardımcısı Tuğgeneral İrina Zebert.
Krasnoyarsk Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı Vekili Tuğgeneral Aleksander Kuznetsov.

Kirov Bölgesi Federal Cezaevi Dairesi Başkanı Tuğgeneral Vladimir Nikiteyev.
Tataristan Özerk Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Rafail Gilmanov.
Tataristan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesinin Araştırma Dairesi Başkanı Tümgeneral Pavel Nikolaev.

Acil Durumlar Bakanlığı Güney Bölge Merkezi Başkanı Korgeneral İgor Oder.
Acil Durumlar Bakanlığı Kuzey-Batı Bölgesel Merkezi Başkanı Korgeneral Igor Panin
İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Sergey Solopov."

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