New York'ta 8-9 Şubat'ta düzenlenecek "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı'nda", Myanmar'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yönelik boykot çağrısı yapılacak.

Özgür Rohingya Koalisyonu tarafından, Columbia Üniversitesi Güney Asya Enstitüsü ve Bernard Collage iş birliğinde hazırlanan "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı" birçok Birleşmiş Milletler yetkilisi, akademisyen ve aktivistin katılımıyla yarın ve 9 Şubat Cumartesi günü New York'ta düzenlenecek.

Özgür Rohingya Koalisyonu Başkanı Maung Zarni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konferansın, "Myanmar'daki soykırım ve savaş suçlularını yaptıklarından sorumlu tutma, Arakanlı Müslümanlar ve diğer azınlık grupları koruma" amacıyla organize edildiğini söyledi.