Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 08.02.2019 04:38
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 04:38

Avrupa Konseyi'den 'ya uyarı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, 'ya , düzensiz ve iltica talebinde bulunanların haklarına riayet göstermesi konusunda uyardı.

Avrupa Konseyi'den İtalya'ya uyarı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, 'ya , düzensiz ve iltica talebinde bulunanların haklarına riayet göstermesi konusunda uyarıda bulundu.

Mijatovic, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye 31 Ocak'ta gönderdiği ve basına bugün paylaştığı mektupta, İtalya hükümetinden mülteci, düzensiz göçmen ve iltica talebinde bulunan kişilere sunulan hizmetler konusunda alacağı önlemler hakkında bilgi istedi.

İtalya'da geçen yıl kul edilen göçmen haklarını kısıtlayan 'nın iltica talebinde bulunan kişilerin hakları konusunda olumsuz sonuçlar doğurmasından endişe ettiğini belirten Mijatovic, İtalyan hükümetini mülteci, düzensiz göçmen ve iltica talebinde bulunanların haklarına riayet göstermesi gerektiği konusunda uyardı.

Mijatovic, İtalyan hükümetinden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin arasındaki anlaşmasızlıkların yüzünden denizde mahsur kalan göçmenlerle ilgili yapması gerekenleri yerine getirmekten kaçınmamasını talep etti.

Avrupa ülkelerini düzensiz göçmen ve mültecilere dayanışma göstermenin önemi konusunda ikna etmeye çalışacağını ifade eden Mijatovic, böylece göçmenlerle ilgili bir sorun çıkması durumunda İtalya dahil olmak üzere konuyla bizzat alakalı olan ülkeler kendi başlarına çözmek zorunda kalmayacaklarını dile getirdi.

Mijatovic, mektubunda Conte'ye İtalya'nın başkenti Roma'da bir düzensiz göçmen kabul merkezinin hızlı şekilde kapatılmasından endişelerini iletti.


DÜZENSİZ GÖÇMEN KRİZİ

'de düzensiz göç vakaları bu yıl boyunca sık sık AB içinde krize neden oldu. Son olarak İtalya ve Malta arasında başlayan ve daha sonra AB'ye de sıçrayan başka bir düzensiz göçmen krizi haziranda yaşandı. 629 düzensiz göçmenin bulunduğu Aquarius adlı gemi günlerce Akdeniz'de bekletildi ve kriz 'nın limanında gemiyi kabul etmesiyle aşıldı.

İtalya hükümeti, çıkışlı Akdeniz'deki düzensiz göç nedeniyle, "görmezden gelip düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin sularından geçmesine müsade etmekle" hükümetini, ortak bir çözüm bulamadığı için de AB'yi suçluyor.

GÖÇMEN HAKLARINI KISITLAYAN GÜVENLİK YASASI

İtalya'da göçmen haklarını kısıtlayan Güvenlik Yasası geçen yıl yasallaşmıştı. Böylece, İtalya'da 1998 yılından bu yana uygulanan "insani koruma statüsü" bu yasayla kaldırıldı. Savaş, doğal felaket veya ülkelerindeki ağır şartlardan dolayı göç etmeye zorlananlar şimdiye kadar İtalya'da "insani koruma statüsü" kapsamında aldıkları oturma ve çalışma izinlerini artık alamayacaklar.

Ayrıca yeni yasa ile birinci dereceden suça karışan göçmenler hemen sınır dışı edilecek. Düzensiz göçmenleri misafir eden küçük sosyal merkezler de bundan sonra sadece uluslararası koruma kapsamına giren reşit olmayan düzensiz göçmenleri kabul edebilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriAvrupa Konseyi'den İtalya'ya uyarı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar