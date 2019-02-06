Terör yangını

Fransa'nın başkenti Paris'te 8 katlı bir binada yangın çıktı. Sarı Yelekliler'in 3 aydır yerle bir ettiği Paris sokaklarındaki endişe hali sürerken, Aubervilliers banliyösündeki apartmanda çıkan yangınla ilgili terör şüphesi ortaya çıktı. Polis kaynakları, "Terör saldırısı ihtimali çok güçlü" dedi. Fransız Savcı Remy Heitz, "yangının sebebi büyük ihtimalle sabotaj" yorumunu yaptı. Bir kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. 41 yaşındaki bina sakininin yangın sırasında sarhoş olduğu ve psikolojisinin bozuk olduğu, komşusuna kızdığı için yangın çıkardığı ifade edilse de, Fransız medyası yangının terörle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.
- Dünya
- 06.02.2019
- Gazete
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