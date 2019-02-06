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Terör ı

’in savaş alanına çevirdiği ’te dün bir apartman ateşe verildi... Terör saldırısı olan da 10 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Terör yangını
'nın başkenti 'te 8 katlı bir binada çıktı. 'in 3 aydır yerle bir ettiği Paris sokaklarındaki endişe hali sürerken, Aubervilliers banliyösündeki apartmanda çıkan yangınla ilgili terör şüphesi ortaya çıktı. Polis kaynakları, "Terör saldırısı ihtimali çok güçlü" dedi. Fransız Savcı Remy Heitz, "yangının sebebi büyük ihtimalle sabotaj" yorumunu yaptı. Bir kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. 41 yaşındaki bina sakininin yangın sırasında sarhoş olduğu ve psikolojisinin bozuk olduğu, komşusuna kızdığı için yangın çıkardığı ifade edilse de, Fransız medyası yangının terörle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

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