Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da dört aylık bebeklerini ayaklarından sallayarak ve havada atıp tutarak sokak gösterisi yapan bir Rus çift tutuklandı. Çiftin Güney Doğu Asya gezileri sırasında para toplamak amacıyla yaptığı gösteriyle ilgili bir video Facebook'ta birçok kişinin tepkisini çekmişti. 90 saniyelik videoda, 28 yaşındaki babanın, üzerinde sadece bebek bezi bağlı olan kızını ayaklarından tutup salladığı, bacaklarının arasından ve başının üzerinden geçirdiği ve birkaç kez havaya atıp tuttuğu görülüyor. Videoda bebeğin gösteri sırasında güldüğü anlaşılıyor. Facebook'ta hala izlenebilen videoda 'çocuklara ya da gençlere yönelik şiddet içerebilir' uyarısı yer alıyor.
- Dünya
- 06.02.2019
- Gazete
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