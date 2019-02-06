Osmanlı'ya işgalci diye hakaret eden, Mısır'daki darbeyi destekleyen, Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak gören Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in Papa'nın önünde el pençe divan durması tepkiye neden oldu.
Fransız yazar George Malbrunot, Abu Dabi'nin Katoliklik dahil diğer dinlere müsamahalı davranırken İslami teşkilatlarla mücadeleyi birinci sıraya koyduğunu yazdı.
Yazar, Abu Dabi'nin, 2019 yılını hoşgörü yılı olarak ilan etmesine rağmen Asya Kupası'nda şampiyon olan Katar'ın seyircilerinin Kupa Finaline katılmalarına karşı çıktığını belirtti. Bu arada Papa Franciscus, Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayine on binlerce kişi katıldı. Düzenlenen ayini yönetti.
Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gelmişti.
Fransız yazar George Malbrunot, Abu Dabi'nin Katoliklik dahil diğer dinlere müsamahalı davranırken İslami teşkilatlarla mücadeleyi birinci sıraya koyduğunu yazdı.
Yazar, Abu Dabi'nin, 2019 yılını hoşgörü yılı olarak ilan etmesine rağmen Asya Kupası'nda şampiyon olan Katar'ın seyircilerinin Kupa Finaline katılmalarına karşı çıktığını belirtti. Bu arada Papa Franciscus, Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayine on binlerce kişi katıldı. Düzenlenen ayini yönetti.
Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gelmişti.
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