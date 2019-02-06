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Öp Papa’nın elini! İslam dünyasından Muhammed Bin 'e büyük tepki...

Prensi Muhammed Bin ’in ’un önünde el pençe durmasına İslam dünyasından büyük tepki geldi

Öp Papa’nın elini
Osmanlı'ya işgalci diye hakaret eden, 'daki darbeyi destekleyen, terör örgütü olarak gören Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) Şeyh Muhammed bin 'in Papa'nın önünde el pençe divan durması tepkiye neden oldu.



Fransız yazar George Malbrunot, Abu Dabi'nin Katoliklik dahil diğer dinlere müsamahalı davranırken İslami teşkilatlarla mücadeleyi birinci sıraya koyduğunu yazdı.



Yazar, Abu Dabi'nin, 2019 yılını hoşgörü yılı olarak ilan etmesine rağmen Asya Kupası'nda şampiyon olan 'ın seyircilerinin Kupa Finaline katılmalarına karşı çıktığını belirtti. Bu arada Papa Franciscus, Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayine on binlerce kişi katıldı. Düzenlenen ayini yönetti.



Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gelmişti.

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