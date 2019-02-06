Dünyaca ünlü manken Danielle Lloyd, ölümü teğet geçti. 35 yaşındaki İngiliz manken, göğüslerini büyütmek için estetik yaptırmaya karar verdi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Göğüslerine silikon taktıran Lloyd, silikonları patlayınca ölümle burun buruna geldi. 4 çocuk annesi manken, hemen hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınarak silikonları çıkartılan Lloyd, yaşadığı kabusu şu sözlerle özetledi: "Neler olduğunu anlayamadım ama göğsüm patlayınca bir an önce hastaneye koşturdum. Doktorlar ameliyat esnasında silikonları çıkarırken göğsümde kan pıhtısına denk geldi. İşte o andan sonra ölüme gidecekmişim gibi kanama başladı. Bir kan havuzunda uyanmış gibi hissettim."
- Dünya
- 06.02.2019
- Gazete
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