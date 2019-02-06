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  • 06.02.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 18:31

'den sürpriz hamle! ''ler geliyor

sunun kısa vadede sınırlı sayıda sistemi alması planlanıyor. ABD ve ’nın sırası ile ’nı ()  6 aylığına askıya aldıklarını duyurmalarından sonra, bugün Rusya’dan yeni bir hamle daha gelmişti.

ABD ordusundan dikkat çeken silahlanma açıklaması

'den önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, ABD sun kısa vadeli ihtiyacını karşılamak için '' sistemlerinden kısıtlı sayıda almayı planladıkları bildirildi. Böylece kısa vadede ABD'ye karşı yapılacak saldırılara karşı güvenlik arttırılmış olacak.

RUSYA'DAN INF'DEN AYRILACAĞINI DUYURMUŞTU
ABD ve 'nın sırası ile 'nı () 6 aylığına askıya aldıklarını duyurmalarından sonra, bugün Rusya'dan yeni bir hamle daha gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 ay içerisinde ABD'den uygun bir karşılık alamamaları hâlinde, INF'den çıkacaklarını duyurmuştu.

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