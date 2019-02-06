ABD'den önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, ABD ordusun kısa vadeli ihtiyacını karşılamak için 'Demir Kubbe' sistemlerinden kısıtlı sayıda almayı planladıkları bildirildi. Böylece kısa vadede ABD'ye karşı yapılacak saldırılara karşı güvenlik arttırılmış olacak.

RUSYA'DAN INF'DEN AYRILACAĞINI DUYURMUŞTU

ABD ve Rusya'nın sırası ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) 6 aylığına askıya aldıklarını duyurmalarından sonra, bugün Rusya'dan yeni bir hamle daha gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 ay içerisinde ABD'den uygun bir karşılık alamamaları hâlinde, INF'den çıkacaklarını duyurmuştu.