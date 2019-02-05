ve George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın organize ettiği Sarı Yelekliler, Cumartesi gecesi 12. Perde olarak bir kez daha sokağa çıktı. Ancak bu kez tepkilerinde, Almanya ile Fransa'nın tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde yapılan yeni bir imza töreni vardı.