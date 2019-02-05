CIA ve George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın organize ettiği Sarı Yelekliler, Cumartesi gecesi 12. Perde olarak bir kez daha sokağa çıktı. Ancak bu kez tepkilerinde, Almanya ile Fransa'nın tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde yapılan yeni bir imza töreni vardı.
- Dünya
- 05.02.2019
- Gazete
Fransa'da polis Flash-Ball mermisi kullandı 100 kişi gözünü kaybetti!
Fransa, Avrupa Ordusu için Almanya ile anlaştı, Sarı Yelekliler 12. kez sokağa çıktı. Ancak bu kez polis devlet kararıyla Flash-Ball mermisi kullandı. Sonuç, 100 kişi gözünü kaybetti...
CIA ve George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın organize ettiği Sarı Yelekliler, Cumartesi gecesi 12. Perde olarak bir kez daha sokağa çıktı. Ancak bu kez tepkilerinde, Almanya ile Fransa'nın tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde yapılan yeni bir imza töreni vardı.
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