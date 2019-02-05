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Darbe bank

Darbe bank
Venezuela'daki altın rezervinin tutulduğu Merkez Bankası (Banco Central de Venezuela) çalışanlarının küçük isyanlar çıkardığı ve önemli işlemlerini imzalamayı reddettikleri öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda Devlet Başkanı Maduro'nun 1.2 milyar dolar değerindeki altını İngiltere Bankası'ndan yurda geri gönderme ve 20 ton altını nakit para karşılığında yurtdışına çıkarması talepleri reddedilmişti.

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