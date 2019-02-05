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  • 06.02.2019 02:15
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 02:21

'den skandal haritalı paylaşım! 'yi ikiye ayrılmış gösterdi...

Amerika, 'da darbeci Guadio'ya sahip çıkan ülkelerin haritasını gururla paylaştı. Renksiz olarak işaretlenen ülkelerin arasında 'nin görüntüsü ise oldukça skandal bir biçimde verildi. Görselde, Türkiye, ortadan ikiye ayrılmış bir şekilde resmedildi.

ABD'den skandal haritalı paylaşım!

'nin, üzerindeki darbe planlamaları devam ediyor. Özellikle, darbenin "demokratik" bir yönetim olarak tanınması için her türlü propaganda faaliyetini çekinmeden yürüten Washington, baskısını artırarak sürdürüyor.

ABD da bu propaganda faaliyetinin en önemli ayağı.

DARBECİYE SAHİP ÇIKAN ÜLKELER
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.

TÜRKİYE'Yİ BÖLÜNMÜŞ OLARAK GÖSTERDİLER
Renksiz olarak işaretlenen ülkelerin arasında 'nin görüntüsü ise oldukça skandal bir biçimde verildi. Görselde, Türkiye, ortadan ikiye ayrılmış bir şekilde resmedildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI
Türkiye'nin resmi sınırlarını bölünmüş bir şekilde gösteren Dışişleri Bakanlığı haritasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, Pompeo'nun haritası, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. Pompeo'nun paylaşımı, akıllara soru işaretleri getirdi.

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