ABD'nin, Venezuela üzerindeki darbe planlamaları devam ediyor. Özellikle, darbenin "demokratik" bir yönetim olarak tanınması için her türlü propaganda faaliyetini çekinmeden yürüten Washington, baskısını artırarak sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı da bu propaganda faaliyetinin en önemli ayağı.





DARBECİYE SAHİP ÇIKAN ÜLKELER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.

TÜRKİYE'Yİ BÖLÜNMÜŞ OLARAK GÖSTERDİLER

Renksiz olarak işaretlenen ülkelerin arasında Türkiye'nin görüntüsü ise oldukça skandal bir biçimde verildi. Görselde, Türkiye, ortadan ikiye ayrılmış bir şekilde resmedildi.





AÇIKLAMA YAPILMADI

Türkiye'nin resmi sınırlarını bölünmüş bir şekilde gösteren Dışişleri Bakanlığı haritasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, Pompeo'nun haritası, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. Pompeo'nun paylaşımı, akıllara soru işaretleri getirdi.