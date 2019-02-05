AB bu ne karar!

ABD, Venezuela'da darbe yapıp seçilmiş lider Nicolas Maduro'yu koltuğundan indirmek istedi. Kendini "GeçiciBaşkan" ilan eden muhalif Juan Guaido'ya destek verdi. Amerika'nın ardından bazı AB ülkeleri de Guaido'yu desteklediklerini ilan etti. 28 ülkenin bulunduğu AB'nin ortak kararını İtalya veto edince, bireysel tanımalar gündeme geldi. Fransa, İngiltere, İsveç, Avusturya ve Danimarka ve İspanya'nın ardından Almanya da destek kararını bildirdi. Bu arada 1 yıl içinde seçim yapılacağını açıklayan Maduro, Türkiye'ye mesaj gönderdi: İttifakımızı, ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik açıdan güçlendirmeye devam edeceğiz.
Venezuela'nın seçilmiş başkanı Nicolas Maduro, vatandaşlara çağrı yaptı: Tahriklere kapılmayın.
Venezuela'daki darbe girişiminden sonra birçok ülke Maduro'ya destek verdi. Peru'da da sokağa çıkan vatandaşlar, ABD'ye ve kendini geçici başkan ilan eden Guaido'ya tepki gösterdi.
Venezuela'nın seçilmiş başkanı Nicolas Maduro, vatandaşlara çağrı yaptı: Tahriklere kapılmayın.
Venezuela'daki darbe girişiminden sonra birçok ülke Maduro'ya destek verdi. Peru'da da sokağa çıkan vatandaşlar, ABD'ye ve kendini geçici başkan ilan eden Guaido'ya tepki gösterdi.
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