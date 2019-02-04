Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi. Ancak o günden sonra kendisiyle irtibat kesildi. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen infaz timi tarafından katledildiği belirlendi. Herkes "Cinayet emrini kim verdi" sorusuna kilitlendi. Veliaht Prens Selman'ın yakınındaki isimlerin adı, cinayet soruşturmasına girdi. Birleşik Adap Emirlikleri Veliaht Prensi bin Zayed'in ise Kaşıkçı cinayeti sonrası Lübnan'dan 4 kişilik ekip gönderip cinayet delillerini ortadan kaldırdığı belirtildi. Bin Zayed bu iddialara cevap vermeden yönünü Vatikan'a çevirdi. Bin Zayed, Katoliklerin ruhani lideri Para Francis'i ülkesine davet etti. Daveti kabul eden Papa, dün gece Abu Dabi'ye gitti. Papa'nın dinler arası diyalog konferasına da katılacağı belirtildi. Papa'nın ayrıca Zayid Stadyumu'nda bir ayin de düzenleyeceği öğrenildi. Papa Francis, ziyaretinin dinler arası ilişkilerin tarihinde yeni bir sayfa olduğunu belirtti.
Prens Bin Zayed geçtiğimiz aylarda BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin Dubai'de verdiği akşam yemeğinde boy gösterdi. Yemekten sonra yanına Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı da alarak içkilerin su gibi aktığı yat partisine geçti. Sarhoş olan Zayed, kızlarla dans edip, kameralara poz verdi..
Prens Bin Zayed geçtiğimiz aylarda BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin Dubai'de verdiği akşam yemeğinde boy gösterdi. Yemekten sonra yanına Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı da alarak içkilerin su gibi aktığı yat partisine geçti. Sarhoş olan Zayed, kızlarla dans edip, kameralara poz verdi..
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