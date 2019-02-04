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Papa tarihte ilk kez Arap Yarımadası’nı ziyaret ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin alemci prensi Bin Zayed, olayının şüphelileri arasında yer aldı. Ancak o soruları cevaplamak yerine Vatikan’a göz kırptı. ’i ülkesine çağırdı. Katolikler’in ruhani lideri de Abu Dabi’ye giderek temaslara başladı

'BAE'K şu işe!
Suudi Arabistanlı gazeteci , 2 Ekim'de 'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi. Ancak o günden sonra kendisiyle irtibat kesildi. Kaşıkçı'nın 'dan gönderilen infaz timi tarafından katledildiği belirlendi. Herkes "Cinayet emrini kim verdi" sorusuna kilitlendi. Veliaht Prens Selman'ın yakınındaki isimlerin adı, soruşturmasına girdi. Birleşik Adap Emirlikleri Veliaht Prensi bin Zayed'in ise Kaşıkçı cinayeti sonrası 'dan 4 kişilik ekip gönderip cinayet delillerini ortadan kaldırdığı belirtildi. Bin Zayed bu iddialara cevap vermeden yönünü Vatikan'a çevirdi. Bin Zayed, Katoliklerin ruhani lideri Para Francis'i ülkesine davet etti. Daveti kabul eden Papa, dün gece Abu Dabi'ye gitti. Papa'nın dinler arası diyalog konferasına da katılacağı belirtildi. Papa'nın ayrıca Zayid Stadyumu'nda bir ayin de düzenleyeceği öğrenildi. , ziyaretinin dinler arası ilişkilerin tarihinde yeni bir sayfa olduğunu belirtti.




Prens Bin Zayed geçtiğimiz aylarda BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin Dubai'de verdiği akşam yemeğinde boy gösterdi. Yemekten sonra yanına Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı da alarak içkilerin su gibi aktığı yat partisine geçti. Sarhoş olan Zayed, kızlarla dans edip, kameralara poz verdi..

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