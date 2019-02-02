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'ya Türk akını! 'e her gün yaklaşık 20 uçak havalandı

- arasında vize ve pasaportlar kalktı. Güzel kızlarıyla ünlü ülkeye Türk akını başladı. Her gün yaklaşık 20 uçak ’e havalandı.

Güzel uçuş
ile arasında 2017 yılında vizesiz ve pasaportsuz seyahat anlaşması imzalandı. Böylece sadece kimlikle Kiev'e gitmenin yolu açıldı. Güzel kızları ve renkli gece hayatıyla ünlü Ukrayna'ya Türk akını başladı. Özellikle erkekler, ile kriz yaşayan 'e aktı. Türkiye ile Ukrayna arasında turist patlaması yaşandı. Türkiye- Ukrayna sefer sayıları katlandı.



Türkiye'den Ukrayna'nın farklı şehirlerine günde 20 uçak kalktı. Türk erkeklerinin en çok sarışın ve renkli gözlü bir kadın bulup evlenmek için soluğu Kiev'de aldığı ortaya çıktı. Evlenmek için Kiev'e gidenlerden biri de Baran Can'dı. Can Türkiye'de aradığını bulumadığını anlattı. Türk erkeklerini Kiev'e çağırdı.



Ukraynalı genç kızlar, Türk lerin çok kibar olduğunu açıkladı.

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