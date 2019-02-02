Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 03.02.2019 01:42

Trump'ın ziyaret ettiği üsse saldıracaklardı

ordusunun ülkenin batısında bulunan askeri üssüne atılmak istenen füzeleri saldırıdan 15 dakika önce ele geçirdiği bildirildi. ABD Başkanı , 2018'deki Irak'a sürpriz ziyareti sırasında buradaki askerlerle görüşmüştü.

Trump'ın ziyaret ettiği üsse saldıracaklardı

bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada "El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı 7.Tugay, Enbar Vilayetindeki Aynü'l Üssü'ne atılmak üzere hazırlanan 3 füzeyi ele geçirdi." bilgisi verildi.

Saldırının yaşanmasından 15 dakika önce füzelerin ele geçirildiği ifade edildi.

TRUMP ZİYARET ETTİ
Irak'ın batısında bulunan Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'nde ABD güçleri bulunuyor. ABD Başkanı , 2018'deki Irak'a sürpriz ziyareti sırasında burada askerleriyle görüşmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriTrump'ın ziyaret ettiği üsse saldıracaklardı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar