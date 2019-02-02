Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledildi. İnfaz emrinin ise Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan geldiği iddia edildi. Dünya, olağan şüpheli olarak gösterilen Selman'a kilitlendi. Suudi Arabistan birçok alanda boykot edildi. Riyad yönetimi ise sicilini temizlemek için dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey ile irtibata geçti. Carey'in Suudi Arabistan'da konser vereceği ilan edildi. Bu gelişme tepki çekti. Son dönemde birçok kadın aktivistin hapse atıldığını belirten insan hakları savunucuları, Carey'e "Tutuklu aktivistlere destek için konserini iptal et" diye seslendi. Hatta konserin iptal edilmesi için imza kampanyası bile düzenlendi. "Suudi Arabistan'ı aklamaya çalışmakla" suçlanan Carey ise tepkilere aldırış etmedi. Konseri, ülkede kadın erkek ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüğünü söyledi.
Carey, kadın hakları gruplarının tepkilerine rağmen, önceki akşam Mekke yakınlarındaki Kral Abdullah Ekonomik Şehri'nde konser verdi. Kadın ve erkeklerin birlikte izlediği konserde, Carey uzun kollu payetli bir kostüm giydi. Mariah Carey, seyircilerine "Sizinle bugün burada olmaktan çok mutluyum" dedi. Carey eğlence sektöründeki kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından Suudi Arabistan'da sahne alan uluslararası üne sahip ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçti. Bazı insan hakları grupları, son dönemde birçok kadın aktivistin hapse atıldığını belirterek Carey'in konserinin Suudilerin hayatlarında hiçbir değişikliğe yol açmayacağını söyledi. Aktivistlerin tepkilerine rağmen sahneye çıkan Carey'in konser için 5 milyon dolar aldığı öğrenildi.
Carey, kadın hakları gruplarının tepkilerine rağmen, önceki akşam Mekke yakınlarındaki Kral Abdullah Ekonomik Şehri'nde konser verdi. Kadın ve erkeklerin birlikte izlediği konserde, Carey uzun kollu payetli bir kostüm giydi. Mariah Carey, seyircilerine "Sizinle bugün burada olmaktan çok mutluyum" dedi. Carey eğlence sektöründeki kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından Suudi Arabistan'da sahne alan uluslararası üne sahip ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçti. Bazı insan hakları grupları, son dönemde birçok kadın aktivistin hapse atıldığını belirterek Carey'in konserinin Suudilerin hayatlarında hiçbir değişikliğe yol açmayacağını söyledi. Aktivistlerin tepkilerine rağmen sahneye çıkan Carey'in konser için 5 milyon dolar aldığı öğrenildi.
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