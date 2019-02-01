Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü. Kaza sebebiyle uçakta bulunan iki pilot yaşamını yitirdi.
Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü. Kaza sebebiyle uçakta bulunan iki pilot yaşamını yitirdi.
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