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  • 01.02.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 17:20

'da savaş uçağı düştü! O anlar kameralara yansıdı

'da Fransız yapımı Mirage süpersonik avcı tipi uçak ülkenin güney batısına düştü.

Görüntüler korkunç! Yere böyle çakıldı

hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü. sebebiyle uçakta bulunan iki pilot yaşamını yitirdi.

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