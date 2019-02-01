Avrupa Parlamentosu'nun Brüksel'deki merkezinde "Venezuela'da durum" başlıklı oturum yapıldı. Oylama sonucunda, "Guaido'yu Venezuela Anayasası'nın 233'üncü maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan" tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edildi. ABD'NİN İZİNDE
Böylelikle Avrupa daha önce "8 gün içinde seçim yapılsın" önerisinin Nicolas Maduro'nun "Seçimler 2025'te" restine cevap verdi. ABD'nin izinden gitti. Kendini "geçici devlet başkan" ilan eden Guaido'yu başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini açıklamıştı.
GUAIDO'NUN EVİ KUŞATILDI
POLİS, darbeye teşebbüs eden Guaido'nun evini kuşatma altına aldı. Ancak muhalif liderin evde olmadığı, sadece ailesinin içeride olduğu ortaya çıktı.
Böylelikle Avrupa daha önce "8 gün içinde seçim yapılsın" önerisinin Nicolas Maduro'nun "Seçimler 2025'te" restine cevap verdi. ABD'nin izinden gitti. Kendini "geçici devlet başkan" ilan eden Guaido'yu başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini açıklamıştı.
GUAIDO'NUN EVİ KUŞATILDI
POLİS, darbeye teşebbüs eden Guaido'nun evini kuşatma altına aldı. Ancak muhalif liderin evde olmadığı, sadece ailesinin içeride olduğu ortaya çıktı.
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