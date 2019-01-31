Bugünkü
Takvim

Maduro: Trump beni öldürtmek istiyor

Maduro, Trump’ın mafyasına emir verip kendisini öldürtmek istediğini açıkladı.

Ölüm emri
Devlet Başkanı , ABD Başkanı Trump'ın, kendisini öldürtmek istediğini açıkladı. " mafyasına emir verdi. Bana bir şey olursa, Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Duque sorumlu olacak" dedi. İyi korunduğunu söyleyen Maduro, "İstihbarat servisimiz güçlü" ifadelerini kullandı. da kendisine yüksek bir sadakat ile bağlı olduğunu vurguladı.

TRUMP'TAN TEBRİK TELEFONU
Başkan Trump, ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Guaido'yu telefonla arayarak tebrik etti. Trump, ABD'lilere de "Venezuela'ya gitmeyin" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMaduro: Trump beni öldürtmek istiyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri