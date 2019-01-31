Maduro: Trump beni öldürtmek istiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Trump'ın, kendisini öldürtmek istediğini açıkladı. "Kolombiya mafyasına emir verdi. Bana bir şey olursa, Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Duque sorumlu olacak" dedi. İyi korunduğunu söyleyen Maduro, "İstihbarat servisimiz güçlü" ifadelerini kullandı. Ordunun da kendisine yüksek bir sadakat ile bağlı olduğunu vurguladı.
TRUMP'TAN TEBRİK TELEFONU
Başkan Trump, ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Guaido'yu telefonla arayarak tebrik etti. Trump, ABD'lilere de "Venezuela'ya gitmeyin" dedi.
TRUMP'TAN TEBRİK TELEFONU
Başkan Trump, ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Guaido'yu telefonla arayarak tebrik etti. Trump, ABD'lilere de "Venezuela'ya gitmeyin" dedi.
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