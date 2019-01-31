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'a Türk işi çanta

Düşeş’e Türk işi çanta
Kraliyeti'nin gözde gelini , bir müze açılışına, 6 yıl önce giydiği Alexander McQueen imzalı bir elbiseyle gitti. Cambridge Düşesi, çantasını ise Türk markasından seçti. Middleton'ın taktığı yeşil çantanın, merkezi Şişli olan "Manu Atelier" marka olduğu öğrenildi. Çantanın fiyatının 3 bin TL olduğu belirlendi.

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