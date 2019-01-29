Ronaldo kol saatine servet harcadı!

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, yalnızca geçen yıl yedi saat aldı. Franck Muller, Bulgari octo tourbillon, Tag Heuer ve Rolex GMT Master gibi birbirinden değerli markaların saatlerine toplam 20 milyon TL harcadı. Yıldız topçu geçtiğimiz günlerde de yeni bir saat aldı. Rolex'in GMT Master II modeline için 560 bin doları cebinden çıkardı.
Yıldız oyuncunun gayrimenkul yerine özelikle pırlantalarla süslü saatlere yatırım yapmasının nedeni anlaşılamadı. Bazıları koleksiyon yaptığını belirtirken, bazıları da "Belki de bu işin ticaretine soyunmuştur. Yoksa neden bu kadar para yatırsın" yorumunu yaptı.
Yıldız oyuncunun gayrimenkul yerine özelikle pırlantalarla süslü saatlere yatırım yapmasının nedeni anlaşılamadı. Bazıları koleksiyon yaptığını belirtirken, bazıları da "Belki de bu işin ticaretine soyunmuştur. Yoksa neden bu kadar para yatırsın" yorumunu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.