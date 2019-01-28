Maduro'dan Başkan Erdoğan açıklaması: Çok cesur bir adam...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, CNN TÜRK'e konuştu. Juan Guaido'yu "Geçici Başkan" olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'a sert çıktı. Avrupa'nın da '8 gün içinde seçim çağrısı'nı 'küstahlık' olarak anlattı. Başkan Erdoğan'ın kendisini aramasının sürpriz olmadığını açıkladı: Sayın Erdoğan cesur bir adam. Türkiye'de sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde saldırıyı kınadık. Sayın Erdoğan'ın çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına aşığım. Yanımızda durdukları için çok mutluyum...
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Venezuela demokratik lideri Juan Guaido'ya yönelik herhangi bir saldırıya 'ciddi bir karşılık' verilecek" dedi.
ABD: SİZİ VURURUZ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Venezuela demokratik lideri Juan Guaido'ya yönelik herhangi bir saldırıya 'ciddi bir karşılık' verilecek" dedi.
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