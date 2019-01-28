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Maduro'dan Başkan Erdoğan açıklaması: Çok cesur bir adam...

Erdoğan’ı örnek aldı
Devlet Başkanı , 'e konuştu. 'yu "Geçici Başkan" olarak tanıyan ABD Başkanı 'a sert çıktı. Avrupa'nın da '8 gün içinde seçim çağrısı'nı 'küstahlık' olarak anlattı. Başkan Erdoğan'ın kendisini aramasının sürpriz olmadığını açıkladı: cesur bir adam. Türkiye'de sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde saldırıyı kınadık. Sayın Erdoğan'ın çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına aşığım. Yanımızda durdukları için çok mutluyum...

ABD: SİZİ VURURUZ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Venezuela demokratik lideri Juan Guaido'ya yönelik herhangi bir saldırıya 'ciddi bir karşılık' verilecek" dedi.

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