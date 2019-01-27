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  • 27.01.2019 14:49
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 14:56

'de /'lı teröristleri obüslerle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (), ’nin kuzeyinde Azez ve Mare cephe hatlarındaki terör örgütü /'nın hedeflerini vurdu.

TSK teröristleri obüslerle vurdu!

Edinilen bilgiye göre Azez'in güneyinde ve Mare'nin güney ve batısındaki toprakları işgal eden terör örgütü / ileÖzgür () arasında dün gece uzun namlulu silahlarla yaşandı.

20'DEN FAZLA OBÜS ATIŞI
Çatışmada, ÖSO saflarından bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Çatışmaların ardından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu unsurları, cephe hatlarında YPG/PKK terör örgütüne ait mevzilere 20'den fazla obüs atışı gerçekleştirdi.

Obüs atışları sonucunda örgütün saflarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK unsurları, Tel Rıfat'ta yuvalanan örgüt hedeflerine yönelik 23 Ocak'ta 5, 24 Ocak'ta 12 ve 25 Ocak'ta 20'den fazla obüs atışı yapmıştı. ili karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ve Mare cephe hatlarında, ÖSO ile terör örgütü YPG/PKK arasında zaman zaman çatışmalar oluyor.

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