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  • 25.01.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 12:47

'de bulunan bir AVM'de büyük !

haberine göre 'de lüks markaların olduğu bir alışveriş merkezinde meydana geldiği duyuruldu.

Gelen bilgilere göre 'in Çangçun şehrinde lüks markaların olduğu bir alışveriş merkezinde büyük bir meydana geldi.

Tanıklar patlamanın Wanda Shopping Plaza'nın üst katında olduğunu ve ardından birkaç patlamanın daha duyulduğunu söyledi.

Olayla ilgili yapılan yeni açıklamalarda patlamanın 30. katta gerçekleştiği ve şuana kadar 1 kişinin ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Patlamanın sebebinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.

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