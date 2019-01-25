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  • 25.01.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 11:25

'te barakasına daldı, çok sayıda ölü var

'te kömür yüklü kamyonun işçilerin kaldığı barakaya çarpması sonucu 13 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı bildirildi.

O ülke şokta! Feci kaza, çok sayıda ölü var

Başkentin yaklaşık 80 kilometre güneydoğusundaki Cumilla bölgesi Chauddogram Polis Şefi Mahfuzur , tuğla fabrikasında, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu, kamyonun işçilerin kaldığı barakaya çarptığını belirtti.

Olayda 12 işçinin barakada, bir işçinin de hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Rahman, iki işçinin de hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

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