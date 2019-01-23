Ukrayna Başbakanı'ndan Türkiye talimatı: Hızlandırın!

Ukrayna Başbakanı Groysman, Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU SENE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMELİYİZ"

Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv'e hitap eden Groysman, "Türkiye ile bu sene içerisinde bir an önce müzakereleri neticelendirmeliyiz. Bu konuda neredeyse sona geldik" dedi.

"SİYASİ ANLAŞMA SAĞLANDI, BU ÇOK HASSAS BİR PAZAR"

Kendisinin ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Türkiye ziyaretlerinde serbest ticaret anlaşması konusunun gündeme geldiğini belirten Groysman, "Siyasi anlaşma sağlandı, sadece teknik konuların tamamlanması gerekiyor. Bu, çok hassas bir pazar" diye konuştu.

21 BİNDEN FAZLA ÜRÜNLE İLGİLİ ANLAŞMAYA VARDIK"

Ukrayna Başbakanı, Ankara ile Kiev'in, serbest ticaret anlaşması müzakereleri kapsamında 21 binden fazla ürünle ilgili anlaşmaya vardıkları, bin 200 ürünle ilgili görüşmelerin ise sürdüğü bilgisini verdi.

MÜZAKERELER 12 YILDIR SÜRÜYOR

Ukrayna ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmeleri 2007 yılından bu yana devam ediyor.