Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi, Rusya'dan ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair somut adımlar görmüyoruz" denildi.
Rusya'dan ABD'nin Suriye kararı ile ilgili flaş açıklama
Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili henüz somut adımlar atıldığını görmediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi, Rusya'dan ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir açıklama geldi.
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