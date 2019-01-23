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  • 23.01.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 15:24

'dan 'nin kararı ile ilgili flaş açıklama

haberine göre Dışişleri Bakanlığı, 'nin 'den çekilme kararı ile ilgili henüz somut adımlar atıldığını görmediklerini belirtti.

Rusya'dan ABD'nin Suriye kararı ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi, Rusya'dan 'nin 'den çekilmesiyle ilgili bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair somut adımlar görmüyoruz" denildi.

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