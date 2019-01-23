Rusya'dan ABD'nin Suriye kararı ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi, Rusya'dan ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir açıklama geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair somut adımlar görmüyoruz" denildi.