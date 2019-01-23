PESCO için ilk imza

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Almanya'nın Aachen kentinde bir araya geldi. 'Aachen Anlaşması' olarak nitelenen ve 'Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon Anlaşması' başlığını taşıyan bir anlaşma imzaladı. Angela Merkel, bu anlaşmanın Avrupa Ordusu (PESCO) için atılan bir ilk adım niyetini taşıdığını söyledi. Yaptığı açıklamada, "Ortak güvenliğimiz için Almanya ve Fransa olarak ülkelerimize silahlı bir saldırı olduğu durumda bütün gücümüzle yardımlaşacak ve saldırılara birlikte karşı koyacağız. Artık bir ortak askeri kültür oluşturmamız gerekiyor. Ortak savunma endüstrisi, ortak silah satış politikaları geliştirmeliyiz. Böylece bir Avrupa ordusu oluşması için iki ülke, üzerine düşen görevi yerine getirmiş olacak" dedi.
TEPKİLER GECİKMEDİ
NATO'ya karşı oluşturulacak Avrupa Ordusu'na, ABD başta olmak üzere birçok ülke karşı çıkıyor. Fransa ve Almanya'daki muhalifler de dün imzalanan bu anlaşmaya sert tepki gösterdi.
Fransa'yı yakan Sarı Yelekliler, bu kez Almanya'da ortaya çıktı. PESCO için atılan ilk adımı protesto etti.
TEPKİLER GECİKMEDİ
NATO'ya karşı oluşturulacak Avrupa Ordusu'na, ABD başta olmak üzere birçok ülke karşı çıkıyor. Fransa ve Almanya'daki muhalifler de dün imzalanan bu anlaşmaya sert tepki gösterdi.
Fransa'yı yakan Sarı Yelekliler, bu kez Almanya'da ortaya çıktı. PESCO için atılan ilk adımı protesto etti.
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