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için ilk imza

’ya alternatif için oluşturulacak olan ’yla ilgili bir ilk yaşandı. Merkel ile Macron, dün için imzaları attı.

PESCO için ilk imza
Almanya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün 'nın Aachen kentinde bir araya geldi. 'Aachen Anlaşması' olarak nitelenen ve 'Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon Anlaşması' başlığını taşıyan bir anlaşma imzaladı. Angela Merkel, bu anlaşmanın Avrupa Ordusu (PESCO) için atılan bir ilk adım niyetini taşıdığını söyledi. Yaptığı açıklamada, "Ortak güvenliğimiz için Almanya ve Fransa olarak ülkelerimize silahlı bir saldırı olduğu durumda bütün gücümüzle yardımlaşacak ve saldırılara birlikte karşı koyacağız. Artık bir ortak askeri kültür oluşturmamız gerekiyor. Ortak savunma endüstrisi, ortak silah satış politikaları geliştirmeliyiz. Böylece bir oluşması için iki ülke, üzerine düşen görevi yerine getirmiş olacak" dedi.

TEPKİLER GECİKMEDİ
'ya karşı oluşturulacak Avrupa Ordusu'na, ABD başta olmak üzere birçok ülke karşı çıkıyor. Fransa ve Almanya'daki muhalifler de dün imzalanan bu anlaşmaya sert tepki gösterdi.




Fransa'yı yakan , bu kez Almanya'da ortaya çıktı. için atılan ı protesto etti.

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