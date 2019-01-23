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  • 24.01.2019 07:46

'da korkutan

'nın başkenti Bogota yakınlarında 5,4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonucu can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

O ülkede korkutan deprem

'nın Santander yönetim bölgesinde 5,4 büyüklüğünde kaydedildi.  

Kolombiya Jeoloji Servisi, Santander'e bağlı Zapatoca kasabasında yerel saatle 22.04'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Başkent Bogota'nın yanı sıra Bucaramanga ve çevredeki diğer yerleşim birimlerinde hissedilen depremin yerin 148 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

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