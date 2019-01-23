Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2019' araştırması sonuçlandı. Geçen yıl 151 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, değerini yüzde 25 artırarak 188 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu. Mackenzie Bezos'tan ayrılık haberleriyle gündem olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 72.4 puanla markasını en iyi temsil eden CEO oldu.